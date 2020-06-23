Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ. Главное из обращения Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с обращением к россиянам. Он, в частности, объявил о повышении ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год, дополнительных выплатах на детей, а также подвел предварительные итоги борьбы с пандемией коронавируса.

Главное из обращения главы государства — в материале ТАСС.

О ставке НДФЛ и помощи бизнесу

Путин предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. Он подчеркнул, что "повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год".

Около 60 млрд рублей, которые бюджет ежегодно будет получать от повышения НДФЛ, будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

Долгосрочные ориентиры макроэкономической политики страны — бюджетное правило и инфляционное таргетирование — будут сохранены. По словам президента, это позволит быстро восстановить национальную экономику после пандемии и перейти к росту.

Глава государства поручил правительству проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры.​​

Путин также поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году.

О мерах поддержки граждан

Россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет, заявил президент.

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.

Меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе.

Глава государства предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости.

Регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта.

Президент предложил в рамках налогового маневра для IT-компаний на фоне пандемии снизить ставку страховых взносов для отрасли до 7,6% с 14%, ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.

Президент также предложил продлить до 15 сентября дополнительные выплаты социальным работникам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса.

О борьбе с пандемией коронавируса