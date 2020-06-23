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Пандемия коронавируса нового типа

Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ. Главное из обращения Владимира Путина

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с обращением к россиянам. Он, в частности, объявил о повышении ставки НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год, дополнительных выплатах на детей, а также подвел предварительные итоги борьбы с пандемией коронавируса.  

Главное из обращения главы государства — в материале ТАСС. 

О ставке НДФЛ и помощи бизнесу

  • Путин предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. Он подчеркнул, что "повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год". 
  • Около 60 млрд рублей, которые бюджет ежегодно будет получать от повышения НДФЛ, будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.
  • Долгосрочные ориентиры макроэкономической политики страны — бюджетное правило и инфляционное таргетирование — будут сохранены. По словам президента, это позволит быстро восстановить национальную экономику после пандемии и перейти к росту. 
  • Глава государства поручил правительству проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры.​​
  • Путин также поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. 

О мерах поддержки граждан

  • Россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет, заявил президент. 
  • Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в остальных регионах.
  • Меры по поддержке россиян, оставшихся без работы из-за ситуации с пандемией, продолжат действовать в июле и августе. 
  • Глава государства предложил выделить еще 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2% по госпрограмме поддержки занятости.
  • Регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта. 
  • Президент предложил в рамках налогового маневра для IT-компаний на фоне пандемии снизить ставку страховых взносов для отрасли до 7,6% с 14%, ставку налога на прибыль — до 3% с 20%.
  • Президент также предложил продлить до 15 сентября дополнительные выплаты социальным работникам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса.

О борьбе с пандемией коронавируса

  • Президент констатировал, что уклад жизни россиян изменился за истекшие три месяца. Он отметил, что Россия не действовала по шаблону в борьбе с коронавирусом, этот подход оправдал себя и был взят на вооружение другими странами.
  • ​​​По его словам, российская медицина продемонстрировала возможность эффективно реагировать на экстренные ситуации, и это результат системной работы. 
  • Путин заявил, что за счет принятых серьезных ограничительных мер пик эпидемии удалось сдержать на 1,5–2 месяца, что помогло сохранить десятки тысяч жизней.
' ТАСС/Ruptly'

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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