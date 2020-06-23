Все регионы России с 1 июля смогут вводить налоговый режим для самозанятых

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент действует в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта. Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

"Напомню, что режим для самозанятых вводился у нас в отдельных субъектах федерации в порядке эксперимента. И этот эксперимент, как мы видим, успешный. Поэтому с 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых - везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать", - сказал он.

По словам президента, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза - с 300 до 700 тыс. человек. В период ограничений из-за коронавируса им были предоставлены особые меры поддержки: в полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за 2019 год, а для его уплаты в 2020 году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ - 12 тыс. 130 рублей.

"Также считаю, и об этом мы не раз говорили с молодыми предпринимателями, нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога", - добавил Путин.

Именно молодые люди - энергичные, образованные профессионалы, часто вчерашние школьники и студенты - составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий, отметил российский лидер.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.