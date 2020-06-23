Российский рынок почти не отреагировал на новость о повышении НДФЛ до 15%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок и курс рубля в ходе торгов на Московской бирже почти не отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ до 15% для граждан, доход которых составляет более 5 млн руб. в год.

По состоянию на 17:21 мск, рубль торговался на уровне 68,65 руб. за доллар США (-0,5%) и 77,9 руб. за евро (+0,1%). При этом к 17:35 мск рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллар снижался уже на 0,6% - до 68,6 руб., а курс евро опускался на 0,1% - до 77,81 руб.

В то же время индекс Мосбиржи рос до 2 793,88 пункта (+1,1%), а индекс РТС прибавлял 2,1% и торговался на уровне 1 282,85 пункта.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам РФ выступил с предложением о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, чей годовой заработок превышает 5 млн руб. "Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год", - подчеркнул Путин.