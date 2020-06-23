Госдума просит правительство ускорить подготовку нового нацплана развития конкуренции

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ ускорить подготовку нового национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы, а также ускорить внесение законопроектов, направленных на формирование системы законодательного регулирования деятельности естественных монополий и развитие конкуренции. Об этом говорится в постановлении нижней палаты парламента, которое она приняла по итогам состоявшегося 4 марта 2020 года "правительственного часа" с главой ФАС России Игорем Артемьевым по вопросам развития конкуренции в отраслях топливно-энергетического комплекса, ценообразования и тарифного регулирования монопольных видов деятельности, стоимости энергоресурсов.

В принятом документе Госдума отмечает эффективную работу Федеральной антимонопольной службы по регулированию ТЭК и предлагает рассмотреть вопросы субсидирования отдельных категорий потребителей электроэнергии за счет соответствующих бюджетов всех уровней, а также введения целевого уровня перекрестного субсидирования для оценки эффективности работы руководителей субъектов РФ. Нижняя палата парламента также считает необходимым ограничить практику появления новых территорий с особыми условиями регулирования ценообразования на электрическую энергию.

В тексте постановления содержится рекомендация "ускорить подготовку нового национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы, ускорить внесение на рассмотрение Государственной Думы проектов федеральных законов об основах государственного регулирования цен (тарифов) и о внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и признании утратившим силу Федерального закона "О естественных монополиях", направленных на формирование системы законодательного регулирования деятельности естественных монополий и развитие конкуренции, с учетом ранее данных Государственной Думой предложений по их доработке".

Также нижняя палата парламента призывает кабмин принять меры по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии, продолжить политику сдерживания роста регулируемых цен (тарифов) по принципу "инфляция минус", уделить особое внимание соблюдению порядка установления тарифов в сфере ЖКХ для населения и приравненных к нему категорий потребителей и усилить контроль за установлением обоснованных тарифных решений.

Госдума рекомендует правительству внедрить долгосрочный и экономически эффективный механизм ценозависимого управления спросом на топливно-энергетические ресурсы, провести работу по увеличению объема электроэнергии, приобретенной покупателями электрической энергии, участвующими в управлении спросом на электрическую энергию, до уровня не менее 4 ГВт к 2025 году, а также провести работу по снижению к 2025 году до 90 дней сроков технологического присоединения к электрическим сетям и до 135 дней сроков технологического присоединения к сетям газораспределения.

Кроме того, в тексте постановления содержится рекомендация "продолжить работу по газификации субъектов РФ посредством дальнейшего заключения регуляторных контрактов и создания дополнительных мер поддержки для обеспечения финансовой возможности подключения к газовым сетям населения муниципальных образований". В рамках контроля за реализацией постановления Госдума намерена провести в период осенней сессии 2020 года совместное заседание комитета по энергетике, комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству и комитета по контролю и регламенту.