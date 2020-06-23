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Путин предложил снизить ставку страховых взносов в IT до 7,6%, налога на прибыль - до 3%

По словам президента, эти меры будут действовать бессрочно
'ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил в рамках налогового маневра для IT-компаний на фоне пандемии снизить ставку страховых взносов для отрасли до 7,6% с 14%, ставку налога на прибыль - до 3% с 20%.

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"В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний", - сказал президент в ходе обращения к россиянам.

"Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%", - добавил он.

По словам Путина, подобные условия в России теперь "лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская". "Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - подчеркнул он.

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