Акции "Яндекса" на Мосбирже обновили исторический максимум

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По данным торговой площадки на 18:07 мск, ценные бумаги компании росли на 5,9% и в моменте достигали отметки в 3 тыс. 444,8 руб. за акцию.

По состоянию на 18:20 мск акции замедлили рост до 3,2% и торговались на уровне 3 тыс. 359,2 руб. за шт.

Акции "Яндекса" ускорили рост на фоне предложения президента России Владимира Путина о снижении налога на прибыль, а также ставки страховых взносов IT-компаний в рамках проведения налогового маневра.