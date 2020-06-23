Amazon запускает венчурный фонд для поддержки процесса перехода на возобновляемую энергию

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Американская технологическая компания и крупнейший онлайн-ретейлер Amazon запускает венчурный фонд для поддержки инициатив по переходу на возобновляемые источники энергии и снижению выбросов углеродного газа. Первоначальный капитал фонда составит $2 млрд, сообщается на сайте компании.

"Новый инвестиционный фонд займется поддержкой климатических решений и будет выделять финансирование компаниям, создающим продукты и услуги, способствующие снижению глобального уровня выбросов CO2 и переходу к низкоуглеродной экономике. Будут рассматриваться проекты и инициативы по всему миру, выдвинутые как стартапами, так и крупными корпорациями", - сказал CEO и основатель Amazon Джефф Безос.

На сегодняшний день Amazon оказала поддержку более чем 91 проекту по использованию возобновляемых источников энергии, включая 31 проект, нацеленный на ветряную и солнечную энергетику. В совокупности эти объекты обладают общей мощностью свыше 2,9 тыс. МВт и обеспечивают генерирование энергии в объеме более 7,6 млн МВт ч в год, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 680 тыс. американских домов.

Компания также сообщила, что намерена полностью перейти на альтернативные источники энергии к 2025 году, на пять лет раньше запланированного срока.