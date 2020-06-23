Завод холодильников коммерческого назначения приступил к работе в Чувашии

ТАСС, 23 июня.Российская компания ООО "Аркто" во вторник открыла в индустриальном парке города Канаш в Чувашии завод по производству холодильников для предприятий и организаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

"Сегодня, 23 июня 2020 года состоялось торжественное открытие нового завода коммерческого машиностроения ООО "Аркто" в индустриальном парке города Канаш. <…> Суммарный объем инвестиций составляет 600 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Предприятие будет выпускать современные холодильные шкафы коммерческого назначения, предназначенные для магазинов, пунктов общественного питания, аптек. На данный момент ООО "Аркто" отработало технологию и запустило серийное производство восьми моделей холодильных и морозильных шкафов коммерческого назначения. До конца 2020 года предприятие намерено расширить линейку оборудования до 40 позиций. На предприятии создано 48 рабочих мест.

При создании продукта разработчики ориентировались на требования Европейского союза, это позволило заключить договоры на поставку продукции, в том числе в страны Таможенного союза. Реализация инвестиционного проекта началась в ноябре 2018 года. В 2019 году он признан приоритетным и соответствующим критериям масштабного проекта Чувашской Республики.

Региональный фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности выдал целевой займ компании на сумму 300 млн рублей. Сделка заключена при участии федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства, которая одобрила предоставление независимой гарантии на сумму 200 млн рублей, и Гарантийного фонда Чувашской Республики.