ВЭБ.РФ в период пандемии инвестировал в экономику России 378,4 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ не приостанавливал инвестиции в период пандемии и за два месяца инвестировал в российскую экономику 378,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе госкорпорации.

"ВЭБ.РФ за время введенных ограничений не приостановил финансирование ни по одному проекту. Продолжилась и работа "Фабрики проектного финансирования". В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ обеспечил приток инвестиций в экономику, выполнив свои обязательства перед партнерами и клиентами. Мы также активно задействованы в реализации правительственных мер поддержки предприятий, предоставляя поручительства под льготные кредиты на сохранение занятости и на возобновление деятельности", - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Отмечается, что инвестированные средства позволили продолжить реализацию приоритетных проектов в промышленности, в том числе фармацевтике, газохимии, инфраструктуре, утилизации ТКО и цифровой экономике.

В частности, в период карантина ВЭБ.РФ профинансировал в строительство четырех заводов по энергетической утилизации ТКО (проект "Энергия из отходов") в рамках создания комплексной системы обращения отходов в Московской области, также предоставлено финансирование проекта по приобретению и предоставлению в лизинг современных поездов "Москва" (производитель "Трансмашхолдинг") для московского метрополитена. Кроме того, госкорпорация открыла финансирование (2 млрд рублей) крупнейшего проекта - строительство Амурского газоперерабатывающего завода.