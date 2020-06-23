BP инвестирует $5 млн в облачные решения для геопространственного анализа данных

ТАСС, 23 июня. Компания BP Ventures объявила о выделении финансирования в размере $5 млн для поддержки компании Satelytics, разработчика программного обеспечения для геопространственного анализа на базе облачных технологий и алгоритмов машинного обучения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Ранее в этом году BP объявила о своем намерении стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году. Одна из наших задач, которую необходимо решить для достижения поставленной цели, состоит в том, чтобы найти способ измерения уровня выбросов метана на основных нефтегазовых объектах BP. Цифровое решение, представленное Satelytics, может стать эффективным инструментом для решения данной задачи", - сказал управляющий директор BP в Северной и Южной Америке Дэвид Хейз.

Satelytics использует модели машинного обучения и спектральные изображения для мониторинга окружающей среды. Предложенная технология объединяет спутниковые данные и данные, получаемые с помощью беспилотных летательных аппаратов и самолетов. Полученные изображения анализируются с помощью запатентованных AI-алгоритмов, на основе чего компания может идентифицировать изменения окружающей среды, такие как выбросы и утечки газа. Вся информация демонстрируется на интерактивных дисплеях, что дает пользователям возможность получить полную картину о текущем состоянии дел и возможных рисках.

Ожидается, что инвестиции помогут Satelytics расширить сферу применения разработанной технологии в рамках нефтегазового сектора, что впоследствии позволит BP прийти к снижению уровня выбросов метана на 50%.