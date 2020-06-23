Исследование: россияне второй месяц подряд тратят на продукты более 40% своих расходов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигла 42%, что на треть превышает показатель прошлого года. Это свидетельствует о сохраняющейся с апреля тенденции к снижению уровня благосостояния россиян со сравнительно обеспеченного в марте 2020 года до ниже среднего в апреле-мае, говорится в исследовании холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

"В мае общие расходы среднестатистической российской семьи составили 57,6 тыс. рублей, что на 1,4% выше, чем в апреле, и на 13,5% ниже мая 2019 года. Расходы на продукты питания в мае оказались равны 23,9 тыс. рублей. Доля расходов на питание составила 42%, что является одним из самых высоких значений индекса", - отмечается в исследовании.

При этом в апреле значение индекса (46%) было самым высоким за наблюдаемый период и являлось следствием снижения благосостояния и настроений населения, роста цен и карантинных мер. В 2019 году среднегодовое значение индекса составило 31%.

В ближайшие месяцы индекс будет стабилизироваться, но возврата к прежним значениям не ожидается, считают эксперты. Несмотря на то, что Food Index постепенно стабилизируется (снижаются расходы на еду и растут совокупные расходы), он демонстрирует ситуацию на фоне большей определенности - необходимости в закупке товаров на длительный срок в мае у покупателей уже не было. "Это говорит о том, что сейчас влияние на индекс оказывают скорее структурные, чем временные факторы", - отмечают аналитики.

Исследовательский холдинг "Ромир" разработал методику расчета Food Index (FI) - показателя, демонстрирующего динамику доли затрат на продукты питания в структуре всех затрат домохозяйств. Размер этой доли затрат на продукты является одним из факторов, определяющих, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население. Так, согласно утвержденной ООН методике, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной; 40%-50% - страной, где удовлетворяются основные потребности (ниже среднего уровня); 30%-40% - сравнительно обеспеченное население; 20%-30% - обеспеченное общество; 20% и меньше - богатое общество.

"Ромир" представляет индекс с 2019 года, с тех пор его значение ни разу не поднималось выше 36% (в марте 2020 года).

К категории затрат на продукты питания относятся все расходы как на домашнее, так и на внедомашнее потребление продуктов питания, в том числе в horeca. Общие затраты домохозяйств рассчитываются как средние ежемесячные затраты домохозяйств на все категории товаров и услуг.