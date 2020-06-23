Путин: прочность экономики РФ позволила в период пандемии обеспечить стабильность рубля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Стабильность рубля в период пандемии удалось обеспечить за счет прочности фундаментальных основ российской экономики. Об этом заявил во вторник в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства напомнил, что несмотря на сложную ситуацию на мировых финансовых, энергетических, сырьевых рынках, в России не произошло резкого скачка цен. Он пояснил, что непредсказуемые колебания сказались и на национальной валюте, однако властям удалось сперва не допустить резкого падения рубля, а затем он фактически вернулся на докризисный уровень.

"Это было крайне важно для защиты доходов и сбережений граждан. И такая предсказуемость, стабильность национальной валюты, стабильность рубля была обеспечена не искусственно, не по какой-то команде, а за счет прочности фундаментальных основ российской экономики", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что далеко не всем странам удалось добиться таких же макроэкономических результатов и состояния рынка труда. "Нам, в отличие от многих, удалось избежать драматического скачка безработицы", - пояснил он.

Президент добавил, что запущенный весной пакет поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным по масштабу, объему выделенных средств, охвату помощи. По его словам, такие возможности у России есть благодаря накопленным резервам и стабильным макроэкономическим показателям, ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике, которая проводилась все последние годы.