Путин предложил ввести фиксированный налог на доход от контролируемых иностранных компаний

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил взимать фиксированную сумму в 5 млн рублей в год в качестве налога на доход от деятельности контролируемых иностранных компаний.

Глава государства подчеркнул, что в РФ много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом, и у них "должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России".

"Сейчас российские налоговые резиденты - владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю ее кардинально упростить: предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму 5 млн рублей в год без дополнительной отчетности", - сказал Путин во вторник в телеобращении к россиянам.

"Таким образом мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции", - подчеркнул глава государства. "Также обращаю внимание правительства: нужно в целом поддержать инвестиционную активность, создание новых рабочих мест. Здесь многое зависит и от усилий субъектов РФ", - добавил российский лидер.

Путин также указал на важность повышения доверия между государством и бизнесом. "На этой прочной базе мы выстраиваем механизмы поддержки в текущей непростой ситуации, помогаем людям, которые поверили в то, что в России выгодно, безопасно, надежно работать и делать это можно легально, открыто, по-честному", - отметил президент.