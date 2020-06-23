Путин заявил, что Россия должна извлечь уроки эпидемии при развитии здравоохранения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия сохранит объем финансирования модернизации первичного звена здравоохранения в размере более 500 млрд рублей, а также при развитии медицинской сферы учтет опыт эпидемии коронавируса. Об этом заявил во вторник в телеобращении президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, "в целом российская система здравоохранения ответила на вызов эпидемии абсолютно адекватно", однако эта ситуация "высветила и более остро обозначила" ряд нерешенных проблем. "Мы помним и о том, что, несмотря на самоотверженный труд врачей, иногда возникали сложности с оказанием плановой медицинской помощи больным с другими заболеваниями", - сказал Путин.

"Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Все те значительные средства, которые за месяцы борьбы с эпидемией вложены в переоснащение больниц, в оборудование, в обучение врачей, уже работают и будут работать на развитие нашего здравоохранения в целом", - продолжил глава государства. По его словам, еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи, переподготовки кадров, ремонта и обновления медучреждений, их цифровизацию.

"Мы это обязательно сделаем. И прежде всего - в рамках программ модернизации первичного звена здравоохранения. Учтем полученный трудный опыт и, подчеркну, сохраним весь объем ресурсов, заложенных на реализацию этих программ, а это значительные средства, более 500 млрд рублей", - заключил Путин.

Расходы на образование и медицину

Кроме того, Путин поручил кабинету министров увеличить долю эффективных расходов на медицину и образование.

"Уже сейчас в рамках нового бюджетного цикла прошу правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом", - заявил глава государства.

При этом Путин подчеркнул: "Наши базовые ориентиры остаются неизменными, но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства".