В КПРФ считают, что Россия неизбежно придет к более "крутой" прогрессивной шкале НДФЛ

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия обязательно придет к более "крутой" прогрессивной шкале НДФЛ, это придется сделать в будущем для обеспечения социального баланса, заявил ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

"Наша партия давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Я был соавтором двух таких законопроектов. Мы считаем, что для малоимущих нужно снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%. В нашем варианте, по самым скромным подсчетам, эта мера даст бюджету более триллиона рублей в год", - отметил депутат.

"Уверен, что мы обязательно придем к более крутой прогрессивной шкале НДФЛ. Это придется сделать в будущем для обеспечения социального баланса", - подчеркнул Щапов.

По его оценке, повышение НДФЛ коснется "очень небольшого количества богатейших россиян - около 100 тыс. человек".

Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год. Президент при этом подчеркнул, что "повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год".