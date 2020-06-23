ПФР беззаявительно перечислит выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми до 16 лет

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд (ПФР) беззаявительно оформит и перечислит российским семьям июльские выплаты по 10 тыс. рублей на основе ранее принятых решений о предоставлении выплат на детей в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.

"Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей", - сообщили в ПФР.

В ведомстве добавили, что родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

"Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления", - уточнили в ПФР.

С апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат достигла 274 млрд рублей. Ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей получили 4,1 млн семей на 4,4 млн детей, единовременную выплату в 10 тыс. рублей получили 14,8 млн семей на 21 млн детей.