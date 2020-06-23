Клишас заявил, что прогрессивная шкала НДФЛ отвечает принципам социального государства

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает оправданным и отвечающим принципам социального государства предложение президента РФ Владимира Путина об увеличении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами больше 5 млн рублей в год.

"Выступление президента говорит о практической реализации в России принципов социального государства. Целевое изменение плоской шкалы налогообложения для физических лиц оправданно", - сказал Клишас журналистам.

Путин в своем обращении подчеркнул, что "повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год". По его словам, это даст бюджету порядка 60 млрд рублей, эти деньги планируется направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Глава государства отметил, что действующая в России с 2001 года плоская шкала НДФЛ на уровне 13% позволила вывести зарплаты и доходы из тени, а также упростить и сделать понятным налоговое администрирование. Он уточнил, что на первый взгляд "выглядит даже несправедливым", что граждане с разным уровнем доходов платят налог по одной ставке. Однако, продолжил Путин, "справедливость здесь абсолютно ни при чем", если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога значительно увеличилась, "и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач".