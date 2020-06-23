Катырин: введение прогрессивной шкалы НДФЛ не приведет к росту теневого сектора экономики

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Повышение до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сверх 5 млн в год не приведет к росту теневого сектора экономики. Такое мнение выразил во вторник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"15% - это не такая серьезная сумма, чтобы уходить в тень, прятаться. Мне так кажется, что это не настолько сильно ударит по обладателям этих сумм, зато это даст возможность направить средства на благое дело", - сказал Катырин.

"Мы знаем, насколько сложно родителям собрать средства, когда это требуется для лечения детей за границей или приобретение дорогостоящих лекарств. Средства от повышения налога дадут бюджету порядка 60 млрд рублей. Поэтому это очень серьезное подспорье как раз этой категории граждан", - добавил глава ТПП.