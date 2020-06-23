Страны АСЕАН намерены создать крупнейшую в мире зону свободной торговли

ХАНОЙ, 23 июня. /ТАСС/. Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), подписание которого ожидается до конца текущего года, создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли. Об этом заявил министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань, на прошедшем во вторник в режиме телеконференции 10-м совещании министров стран - участниц переговоров по ВРЭП в составе государств АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и крупнейших торговых партнеров блока.

"Завершение переговоров по ВРЭП показывает миру решимость стран региона преодолеть все трудности, вызванные пандемией коронавируса. Соглашение, которое будет подписано в этом году, создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с обязательствами, касающимися открытия рынков товаров, услуг и инвестиций, а также упрощения таможенных процедур", - отметил Чан Туан Ань.

По его словам, после вступления в силу ВРЭП создаст рынок, имеющий примерно 3,5 млрд потребителей, и с объемом ВВП в 49 трлн долларов, что составляет почти 40% от общего мирового объема ВВП. Реализация положений соглашения ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и государств - партнеров ассоциации, подчеркнул министр.

В переговорах по ВРЭП, начавшихся в ноябре 2012 года в столице Камбоджи Пномпене, принимают участие 10 стран - членов АСЕАН и шесть крупнейших торгово-экономических партнеров блока, с которыми ассоциация заключила соглашения о свободной торговле - Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония.

С начала текущего года Вьетнам вступил в полномочия председателя АСЕАН. 26 июня Ханой проведет в формате телеконференции 36-й саммит ассоциации, главными темами которого обозначены преодоление последствий пандемии и восстановление докризисных темпов социально-экономического развития региона.