Кудрин отметил важность неизменности НДФЛ в будущем

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Непопулярность повышения НДФЛ компенсируется небольшим повышением ставки, но для доверия и стабильности важно, чтобы этот налог больше не менялся, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Выгода бюджета в 60 млрд рублей в результате изменения НДФЛ сама по себе невелика в масштабах страны. Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель. В 90-х были целевые налоги, но несовершенные. Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности", - написал Кудрин в Twitter.