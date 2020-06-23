{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кудрин отметил важность неизменности НДФЛ в будущем

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Непопулярность повышения НДФЛ компенсируется небольшим повышением ставки, но для доверия и стабильности важно, чтобы этот налог больше не менялся, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Выгода бюджета в 60 млрд рублей в результате изменения НДФЛ сама по себе невелика в масштабах страны. Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель. В 90-х были целевые налоги, но несовершенные. Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности", - написал Кудрин в Twitter.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
Молния
ФАС при рассмотрении жалоб на закупку "Газпрома" почти на 100 млрд руб. выявила нарушения
Читать полностью