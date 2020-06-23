Исаев считает, что рост НДФЛ не приведет к уклонению обеспеченных россиян от налогов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с доходами больше 5 млн рублей в год не будет катастрофичным для обеспеченных россиян и не приведет к их уклонению от уплаты налогов. Такое мнение высказал во вторник первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Решение, во-первых, справедливое. Во-вторых, эффективное, потому что такое повышение налога не назовем катастрофическим. Оно не побудит богатых прятать доходы", - приводит слова Исаева сайт единороссов.

По его словам, не платить налоги будет "не только преступно, но и аморально". Он добавил, что к депутатам обращаются родители тяжелобольных детей, которым требуется срочное лечение. "Этих детей не так много - их несколько тысяч на всю страну, но это реальный шанс", - уверен депутат.

Предложенное президентом решение, считает парламентарий, является очень удачным. "Не намного повышается налог для богатых людей, тех, кто получает почти полмиллиона в месяц, на ту часть, которая превышает сумму 5 млн рублей в год. Самое главное, что эти деньги целевым образом пойдут на решение социальной проблемы", - заключил Исаев.