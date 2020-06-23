ФАС выявила технарушения в крупной закупке "Газпрома", не повлиявшие на права участников

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при рассмотрении жалоб на закупку "Газпромом" труб почти на 100 млрд рублей выявила технарушения, не повлиявшие на права участников. Нарушения будут устранены при заключении договора, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.

"Жалобы были рассмотрены в установленные законодательством сроки. При рассмотрении жалоб ФАС выявила технические нарушения, не повлиявшие на права участников, которые будут устранены при заключено договора", - сказал Евраев.

"С полным текстом решения и предписания можно ознакомиться в базе решений ФАС России. Материалы будут изготовлены до 29 июня включительно", - добавил он.

В начале июня ООО "Газпром инвест" объявило тендер на поставку в 2020-2022 годах 1,3 млн тонн труб большого диаметра. Предельная цена закупки составляла около 100 млрд руб.

На прошедшей неделе ФАС сообщила, что 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпрома". Одна жалоба подана компанией ООО "Просперити", вторая поступила от физического лица. Рассмотрение жалоб продолжалось три дня.

"Газпром", в свою очередь, отметил, что знаком с сутью жалоб и считает их необоснованными. "Практика подачи жалоб со стороны компаний, и тем более физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов", - сказали в компании.