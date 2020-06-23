Калинин: повышение НДФЛ для некоторых граждан не приведет к росту неофициальных зарплат

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Предложенное президентом РФ Владимиром Путиным повышение НДФЛ до 15% для граждан, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, не приведет к увеличению уровня неофициальных зарплат. Такую позицию высказал ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Во-первых, налоговая служба работает на других технологиях, очень трудно скрывать свои доходы. А во-вторых, 15% - это не 50%, как в США, или до 70%, как во Франции. Эта ставка, которая вполне по силам людям, которые умеют зарабатывать", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о том, приведет ли повышение НДФЛ к росту неофициальных зарплат.

Калинин также отметил то, что эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, что он назвал благородной целью.