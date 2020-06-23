Toyota не планирует сокращать сотрудников на заводе в Петербурге

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota не планирует сокращать сотрудников на заводе в Санкт-Петербурге, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, сообщила в интервью ТАСС вице-президент Toyota в РФ Ирина Горбачева.

"Сотрудники - это главный актив компании, а не издержки. Мы не рассматриваем вариант сокращения штата и уменьшения рабочей недели в данный момент. Мы ищем возможности оптимизации в других областях", - отметил она.

Более того, она рассказала, что компания активно развивает направление connected cars и уже осенью планирует предложить российским клиентам автомобили с новыми опциями: например, можно будет получать уведомления о необходимости прохождения ТО заблаговременно.

Также вице-президент Toyota напомнила, что в конце мая компания вышла на новый экспортный рынок. Так, автомобили Toyota Camry и RAV4, произведенные на петербургском заводе, с мая начали поставляться в Армению. "Армения стала третьим международным рынком, - уточнила вице-президент. - С 2010 года компания успешно экспортирует автомобили в Беларусь, а с 2012 года осуществляет поставки автомобилей российской сборки в Казахстан".

Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляют на рынок РФ, а также экспортируют на рынки Казахстана и Белоруссии.

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