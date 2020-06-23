Титов считает повышение НДФЛ "для богатых" эффективным инструментом соцполитики

"Вообще говоря, прогрессивное налогообложение - это гибкий и эффективный инструмент регулирования социальной политики. Опыт Германии с ее разнообразием ставок НДФЛ в зависимости от финансового и семейного статуса работника показывает, что с его помощью можно, например, эффективно стимулировать деторождение", - сказал Титов.

По его словам, официальные зарплаты в размере более 5 млн рублей в год - именно зарплаты по трудовому договору - в России получают, как правило, государственные служащие, либо топ-менеджеры компаний с государственным участием. Бизнес-омбудсмен убежден, что 60 млрд рублей, которые будут найдены благодаря такому повышению ставки, "несомненно, пойдут на благое дело".

"В нашей стране проблема обеления зарплат всегда натыкается на высокий уровень социальных взносов; 30% взносов плюс 13% НДФЛ - это уже 43% нагрузки на фонд оплаты труда, и далеко не каждый работодатель к этому готов. Выплата высоких "белых" зарплат в коммерческом секторе должна быть реалистичной. А вот если снизить ставку взносов для всех в два раза, до 15%, то за счет этого можно сделать более гибкой и шкалу НДФЛ. И, конечно же, нужен необлагаемый минимум (хотя бы до одного МРОТ)", - добавил Титов.