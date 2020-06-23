Минимум 17 компаний смогут разместиться в чувашской ТОСЭР "Канаш" к 2027 году

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Канаш" в Чувашии позволит к 2027 году разместить там производства минимум 17 компаний. Об этом журналистам во вторник сообщил врио главы республики Олег Николаев.

"До 2027 года разместить здесь свои производства смогут, как минимум, 17 организаций. Статус территории опережающего социально-экономического развития позволяет создать для инвесторов льготные условия по реализации инвестиционных проектов. Так, первые пять налоговых периодов резиденты будут платить налог на прибыль только в размере 5%, вторые пять периодов - 12%. Кроме того, предусмотрено полное освобождение от уплаты налога на имущество и налога на землю", - пояснил Николаев.

Он отметил, что сейчас на территории ТОСЭР зарегистрировано три резидента - компания "Новитэк", Канашский завод алюминиевых конструкций и компания по производству холодильников "Аркто". Зарегистрированные здесь арендаторы получают возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной площадке с коммуникациями, необходимой инфраструктурой и дорожной сетью.

"Для резидентов условия позволяют снизить издержки за счет более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции. Благодаря таким льготным условиям развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, растут налоговые отчисления в бюджет", - добавил Николаев.