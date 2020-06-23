Суд поддержал решение ФАС, признавшей тарифы "Варандейского терминала" монопольно высокими

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на заседании 19 июня поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в споре с дочерней компанией "Лукойла" - "Варандейский терминал", и поддержал прошлогоднее решение ведомства, которым оно посчитало тарифы на перевалку нефти терминала завышенными, следует из картотеки суда.

"Отказать в удовлетворении требований заявления ООО "Варандейский терминал" о признании недействительными решения ФАС России", - говорится в резолютивной части решения.

Судебное противостояние "Варандейского терминала" с антимонопольной службой началось после того, как "Лукойл" поспорил с "Роснефтью" о стоимости перевалки нефти на Варандее в 2017 году. "Роснефть" после покупки контрольного пакета "Башнефти" стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения им. Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа. Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с этих месторождений, он принадлежит "Лукойлу".

В 2018 году "Роснефть" пожаловалась в ФАС на то, что тарифы на перевалку Варандейского терминала завышены. Ведомство поддержало обращение компании и констатировало, что тарифы в течение нескольких лет были "монопольно высокими". "Лукойл" оспорил решение ФАС в арбитражном суде, который встал на сторону истца. Однако в октябре 2019 года апелляционная инстанция отменила это решение. Кассационная жалоба "Лукойла" также осталась без удовлетворения.