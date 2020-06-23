Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне ускорения роста на мировых площадках

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций вырос по итогам торгов во вторник благодаря ускорению роста на мировых фондовых площадках и дорожающей нефти. Индекс Мосбиржи повысился на 1,04% - до 2791,97, индекс РТС - на 1,94%, до 1281,18 пункта.

Доллар снизился на 0,35% - до 68,78 рубля, евро вырос на 0,01% - до 77,86 рубля.

Покупкам российских акций способствовала ситуация на рынке энергоносителей. Так, стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,58% - до $43,35 за баррель.

Поддержку рынку оказала и динамика западных площадок. Так, основные европейские индексы прибавили около 2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,8% и 0,9% соответственно.

Волна умеренного позитива последовала также после публикации ряда статистических показателей. "Деловая активность в Европе восстанавливается быстрее ожиданий, на что среди прочего сегодня указали индексы PMI Франции за июнь", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Превзошел консенсус и индекс деловой активности в сфере услуг США за июнь.

Несмотря на то, что статданные свидетельствуют о восстановлении экономики, защитные активы также растут - золото обновило максимум года ($1 768).

"Мы считаем, что этот тренд будет сохраняться, поскольку глобально процентные ставки остаются на исторически низких уровнях, а реальные ставки на развитых рынках уже отрицательны. Дополнительную поддержку будут оказывать усилия центральных банков, которые продолжают вливать огромные денежные массы для стимулирования своих экономик. Слабый экономический рост и волатильность на фоне вероятных геополитических разногласий США и Китая будет заставлять инвесторов диверсифицировать свои портфели и искать защитные инструменты", - подчеркивает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Опасения у инвесторов продолжает вызывать и вероятность второй волны пандемии. "В частности о повторном активном распространении COVID-19 сообщила Южная Корея", - отмечает Бахтин.

Из высоколиквидных бумаг сегодня в лидерах были акции "Норникеля" (+3%). "Бумага падала с тех пор, как случилась экологическая катастрофа с разливом топлива, и сейчас, когда компания поработала над ликвидацией последствий происшествия, акции вновь стали интересны для приобретений", - поясняет старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Она полагает, что "как только акции перешагнут рубеж в 20 тыс. руб., можно будет говорить о полноценном восстановлении котировок".

Хуже рынка торговались бумаги "ИнтерРАО" и "Аэрофлота", потери которых составили около 1%.

Прогнозы экспертов

В среду торги на российском рынке проводиться не будут, а в четверг участники торгов будут отыгрывать события, динамику мировых рынков и макростатистику среды, полагает Бахтин.

"Завтра МВФ опубликует обновленные экономические прогнозы на текущий год. Также будут обнародованы индекс делового климата Германии за июнь и данные о недельном изменении запасов нефти в США за неделю. В четверг в фокусе будет в основном статистика из США: ВВП за первый квартал, данные по базовым заказам на товары длительного пользования за май и недельный показатель по первичным заявкам на получение пособий по безработице", - уточняет эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", в четверг индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2750-2830 пунктов, курс доллара - 68,5-69,8 рубля.

"Фридом Финанс" ожидает закрытия индекса Мосбиржи в четверг в коридоре 2760-2825 пунктов, курс доллара может оказаться на отметке 68,05-69,15 рубля.