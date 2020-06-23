В ГД считают, что регистрация самозанятых с 16 лет приведет к всплеску молодежного бизнеса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Возможность получать статус самозанятого с 16 лет приведет к всплеску молодежного бизнеса и легализует их работу. Такое мнение высказал во вторник ТАСС депутат Госдумы, руководитель экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства и самозанятости Рифат Шайхутдинов.

Президент Владимир Путин в обращении россиянам сообщил, что нужно дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет. По приведенным им расчетам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн граждан. При этом такие начинающие предприниматели, по словам президента, также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.

"Снижение возраста самозанятых до 16 лет - это существенный сдвиг в сфере развития молодежного предпринимательства. Этот вопрос решать надо было уже давно - молодые люди рано открывают бизнес, запускают стартапы, но они не могут работать по закону. С появлением такой возможности ситуация изменится кардинально. Уверен, мы будем наблюдать огромный бум, экономический всплеск молодежного бизнеса", - сказал Шайхутдинов.

Он отметил, что по новому закону о расширении поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятые приравниваются к предпринимателям по многим показателям, поэтому они смогут претендовать на господдержку - льготное финансирование, участие в закупках госкорпораций наравне с бизнесом. По словам депутата, озвученные президентом в обращении меры "направлены на восстановление и поддержку малого и среднего бизнеса, который по итогам пандемии оказался одной из самых пострадавших отраслей".

"Продление программы выдачи предпринимателям льготных кредитов, чтобы они смогли оперативно покрыть свои долги перед поставщиками или арендодателями, а также направить средства на расширение бизнеса, даст возможность восстановиться очень многим предприятиям. При среднем размере кредита в 5 млн рублей мы сможем помочь нескольким сотням тысяч пострадавшим предпринимателям. Здесь самое главное - контроль за банками, чтобы они все-таки не сопротивлялись распределению льготного финансированию, и уменьшение требований к бизнесу, который претендует на поддержку. Это вопросы, которые оперативно войдут в повестку Государственной думы", - добавил Шайхутдинов.

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.