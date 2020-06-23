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Объем субсидирования авиабилетов на маршруте Магадан - Москва могут увеличить

По программе субсидирования приобрести льготный билет в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет,

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росавиация проработает возможность направить на субсидирование билетов на маршруте Магадан - Москва, который является самым востребованным в регионе, дополнительные средства за счет других рейсов. Об этом сообщается на сайте ведомства по итогам встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

"Был обсужден вопрос выполнения авиаперевозок по субсидированным маршрутам в регионе. Наиболее востребованным маршрутом для жителей Магаданской области является Магадан - Москва. В этой связи Росавиацией будет проработан вопрос перераспределения финансирования на данное направление из других субсидированных маршрутов, предусмотренных для жителей области", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждался проект соглашения между Росавиацией и правительством Магаданской области по координации деятельности при модернизации объектов инфраструктуры аэропорта Магадана. В мае 2020 президент РФ Владимир Путин постановил передать Магаданской области 100% акций открытого акционерного общества "Аэропорт Магадан", которые находились в федеральной собственности. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в комплексную реконструкцию аэропорта, отмечают в Росавиации.

Международный аэропорт федерального значения Магадан ведет свою историю с 1960-х годов. Первая очередь взлетно-посадочной полосы длиной 1 680 м была сдана в эксплуатацию 10 сентября 1963 года. Статус международного аэропорт приобрел 2 июня 1991 года, а 26 июля того же года решением Магаданского горисполкома было зарегистрировано государственное предприятие "Аэропорт Магадан". В 1973 году в поселке Сокол, где находится аэропорт, состоялось открытие нового здания аэровокзала. Сейчас аэропорт обеспечивает регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Дальнего Востока, Сибири и Москвы. В декабре прошлого года магаданскому аэропорту было присвоено имя артиста Владимира Высоцкого.

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