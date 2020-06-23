Минфин: дополнительную поддержку для семей с детьми получат 27,4 млн человек

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. На дополнительные меры поддержки семей с детьми, объявленные во вторник президентом РФ Владимиром Путиным, будет выделено 274 млрд рублей, общая численность получателей средств составит 27,4 млн человек. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"На объявленные президентом РФ дополнительные меры поддержки семьям с детьми будет выделено 274 млрд рублей. В июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет", - говорится в материалах.

Отмечается, что программа пользуется большой популярностью.

По данным Минфина, на осуществление выплаты в июле из федерального бюджета планируется выделить Пенсионному фонду РФ 274,3 млрд рублей. Также в материалах подчеркивается, что родителям, получившим подобную выплату в июне, июльская выплата будет начислена автоматически. При этом теперь эту выплату смогут получить все дети с рождения до 16 лет, а не с трех до 16 лет, как было предусмотрено ранее, говорится на сайте Минфина.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о новой единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Ранее во вторник президент анонсировал, что россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тыс. руб. на каждого ребенка этого возраста.

Согласно документу, эта выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной поддержки. Кроме того, гражданам, уже получавшим в июне аналогичную единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, для получения новой компенсации не нужно будет подавать необходимые документы в Пенсионный фонд России. Те же, кто июньские выплаты не получал, вправе обратиться в ПФР за назначением этих средств до 1 октября 2020 года.

Глава государства также поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления. Пенсионному фонду поручено обеспечить осуществление новой единовременной выплаты.