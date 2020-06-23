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На трассе М-10 в Ленобласти начали строительство развязки и путепроводов

Стоимость контракта составляет 2,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Строительная компания "Евротрансстрой" приступила к возведению развязки и путепроводов на федеральной трассе М-10 "Россия", а также реконструкции моста через реку Ижора в Ленинградской области. Стоимость контракта составляет 2,8 млрд рублей.

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приступает к строительству транспортной развязки на федеральной автодороге М-10 "Россия" Москва - Санкт-Петербург в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленинградской области. <...> Проект предполагает строительство развязки с путепроводом и строительство разворотной петли с путепроводом над проезжей частью автодороги, реконструкцию моста через реку Ижора, реконструкцию перекрестка федеральной трассы с улицами Павловская и Пушкинская. <...> Объект реконструкции включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе учреждения.

На мосту через Ижору специалисты обновят пролетное строение, гидроизоляцию, заменят металлическое барьерное ограждение, водоотвод, деформационные швы.

Упрдор "Северо-Запад" заключил контракт на выполнение работ с организацией "Евротрансстрой" 20 марта 2020 года, следует из данных в Единой информационной системе в сфере закупок. Завершить работы планируется 29 сентября 2023 года. Проект призван повысить безопасность дорожного движения за счет разделения пересекающихся транспортных потоков, уточняется в сообщении.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, наряду с 12 нацпроектами, утвержден для выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Его планируется выполнить до 2024 года.

Федеральная трасса М-10 "Россия" - магистральная автодорога, пролегающая по маршруту Москва - Тверь - Новгород Великий - Санкт-Петербург. Ее протяженность составляет 664 км.

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