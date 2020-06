Игра The Last of Us Part II побила рекорды продаж российского ретейла за первый уикенд

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские ретейлеры по итогам первого уикенда продаж игры The Last of Us Part II (в России издается под названием "Одни из нас: Часть 2"), вышедшей эксклюзивно для консолей PlayStation 4, отмечают высокий спрос на нее. В некоторых сетях продажи игры уже бьют исторические рекорды, рассказали ТАСС представители компаний.

В сети "М.Видео-Эльдорадо" продажи The Last of Us Part II за первые дни - 19-22 июня - поставили абсолютный рекорд. По количеству проданных копий новинка опередила прошлого лидера для PlayStation 4 - экшн с открытым миром Death Stranding от японского разработчика Хидео Кодзимы. Кроме того, The Last of Us Part II превзошла продажи предыдущего лидера для игровых консолей PlayStation - GTA V, которая вышла в 2013 году.

Как рассказала руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Наталья Селихова, за прошедшие выходные The Last of Us II ожидаемо стала наиболее востребованной у игроков, причем до этого ни одна игра для платформ PlayStation в сети ретейлера не продавалась в таких количествах.

На The Last of Us II пришлось наибольшее число заказов в категории игр маркетплейса "Беру", что также подтверждают и в "Яндекс.Маркете". При этом игра обогнала давних лидеров рейтинга - Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto (GTA) V от студии Rockstar Games.

Абсолютным лидером игра стала и у покупателей "Связного" и Ozon. По словам руководителя направления "Электроника" в Ozon Алексея Кузьмина, продажи The Last of Us II по итогам уикэнда составили 60% от общего числа покупок в категории игр и игровых консолей. Кроме того, пользователи Ozon приобретали консоль, стилизованную в тематике игры, - ее продажи составили половину от общих продаж Playstation 4 Pro.

The Last of Us Part II - игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году. Является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us и повествует о пандемии, вызванной мутировавшим грибом и создавшей глобальную катастрофу.