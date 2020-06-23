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Игра The Last of Us Part II побила рекорды продаж российского ретейла за первый уикенд

По количеству проданных копий продолжение игры от Naughty Dog уже опередило Death Stranding Хидео Кодзимы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российские ретейлеры по итогам первого уикенда продаж игры The Last of Us Part II (в России издается под названием "Одни из нас: Часть 2"), вышедшей эксклюзивно для консолей PlayStation 4, отмечают высокий спрос на нее. В некоторых сетях продажи игры уже бьют исторические рекорды, рассказали ТАСС представители компаний.

В сети "М.Видео-Эльдорадо" продажи The Last of Us Part II за первые дни - 19-22 июня - поставили абсолютный рекорд. По количеству проданных копий новинка опередила прошлого лидера для PlayStation 4 - экшн с открытым миром Death Stranding от японского разработчика Хидео Кодзимы. Кроме того, The Last of Us Part II превзошла продажи предыдущего лидера для игровых консолей PlayStation - GTA V, которая вышла в 2013 году.

Как рассказала руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Наталья Селихова, за прошедшие выходные The Last of Us II ожидаемо стала наиболее востребованной у игроков, причем до этого ни одна игра для платформ PlayStation в сети ретейлера не продавалась в таких количествах.

На The Last of Us II пришлось наибольшее число заказов в категории игр маркетплейса "Беру", что также подтверждают и в "Яндекс.Маркете". При этом игра обогнала давних лидеров рейтинга - Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto (GTA) V от студии Rockstar Games.

Абсолютным лидером игра стала и у покупателей "Связного" и Ozon. По словам руководителя направления "Электроника" в Ozon Алексея Кузьмина, продажи The Last of Us II по итогам уикэнда составили 60% от общего числа покупок в категории игр и игровых консолей. Кроме того, пользователи Ozon приобретали консоль, стилизованную в тематике игры, - ее продажи составили половину от общих продаж Playstation 4 Pro.

The Last of Us Part II - игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror от третьего лица, разработанная компанией Naughty Dog и изданная Sony Interactive Entertainment в 2020 году. Является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us и повествует о пандемии, вызванной мутировавшим грибом и создавшей глобальную катастрофу.

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