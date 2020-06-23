"Яндекс" и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. В результате сделки "Яндекс" выкупит у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркете"за 42 млрд руб., Сбербанк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд руб., говорится в сообщении компании.

"Яндекс" выкупает у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд руб. при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. После закрытия сделки "Яндекс" консолидирует 100% "Яндекс.Маркета". Со своей стороны Сбербанк выкупит долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" (25% плюс 1 рубль) предварительно за 2,4 млрд руб. и станет единственным владельцем актива.

В компании заверяют, что "Яндекс.Деньги" продолжат работать для пользователей и партнеров в привычном режиме. "На сервисе по-прежнему можно будет авторизоваться с помощью "Яндекса", а банковские карты "Денег" будут работать до окончания срока действия, после чего их можно будет перевыпустить. До конца года сервис проведет ребрендинг и поменяет название", - уточняется в сообщении.

При этом "Яндекс" намерен более активно задействовать экосистему своих сервисов, включая "Яндекс.Маркет", чтобы сделать покупку, выбор и доставку товаров быстрее и удобнее для пользователей. Новая стратегия также предполагает увеличение инвестиций в развитие собственного маркетплейса. В ассортименте маркетплейса уже 1 млн товаров, и в ближайший год их станет в два раза больше.

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года. Ее одобрили совет директоров "Яндекса" и правление Сбербанка. Часть сделки, касающаяся "Яндекс.Маркета", также требует согласования Федеральной антимонопольный службы России.