Представитель европейских торговых палат раскритиковал санкции США по "Северному потоку"

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Попытки США препятствовать реализации проекта "Северный поток - 2" являются неприемлемым вмешательством во внутренние дела Европы. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат (Eurochambres), почетный президент Палаты экономики Австрии Кристоф Ляйтль.

"Я считаю это [давление США] чрезмерным вмешательством в двусторонние переговоры, когда путем угроз предпринимаются попытки реализовать собственные цели. Ни одному Европарламенту и Еврокомиссии не пришло бы в голову заявить, с кем американцы не должны заключать соглашения или реализовывать проекты. Это некорректно. Европейская философия должна следовать принципу: сильный партнер не должен мириться с подобным", - отметил Ляйтль в ответ на просьбу оценить попытки США противостоять строительству газопровода "Северный поток - 2" путем санкций.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен "на блокировку завершения строительства газопровода". На следующий день глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил ТАСС, что Германия и ЕС должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против "Северного потока - 2".