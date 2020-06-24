"Яндекс" допускает незначительное сокращение выручки по итогам II квартала 2020 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Яндекс" ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6-41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее. По оценкам компании сокращение год к году может составить порядка 0,5% из-за влияния ситуации с коронавирусом на бизнес, говорится в материалах "Яндекса".

"Предполагаемое снижение нашей консолидированной выручки по сравнению с аналогичным периодом в 2019 года является, главным образом, результатом неблагоприятного воздействия ограничений деловой активности, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ожидается, что за второй квартал 2020 года консолидированная скорректированная EBITDA составит от 7,5 млрд руб. до 8 млрд руб., что на 40,8% ниже среднего показателя по сравнению с 13,1 млрд руб. годом ранее. Предполагаемое снижение скорректированной EBITDA по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в основном может быть обусловлено замедлением роста выручки на фоне роста доли нерекламных доходов и продолжающихся инвестиций в развивающиеся бизнесы компании, включая медиа и "Яндекс.Лавку".

Также "Яндекс" ожидает, что по итогам второго квартала консолидированный чистый убыток будет в диапазоне между 3 млрд и 4,5 млрд руб. против прибыли 3,4 млрд руб. годом ранее. Это в компании объясняют в том числе снижением операционной прибыли и колебаниями валют.

При этом в "Яндексе" рассчитывают получить по итогам второго квартала скорректированную чистую прибыль в диапазоне 1,3-2,5 млрд руб. против 5,8 млрд руб. год к году. Сокращение показателя будет связано прежде всего с падением скорректированной EBITDA, поясняют там.