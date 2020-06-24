"Известия": РФ и Венгрия близки к подписанию договора о поставках газа с осени 2021 года

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия и Венгрия могут подписать новое газовое соглашение на период после октября 2021 года, когда закончится действие старой договоренности. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

"Россия играет все большую роль в поставках голубого топлива всему ЕС, в том числе и нашей стране. Мы близки к подписанию нового договора о поставках газа в Венгрию после октября 2021 года, когда истекает нынешнее долгосрочное соглашение. Мы должны договориться по объемам и заключить новую сделку на следующий период", - цитирует издание слова Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в интересах республики поддерживать любые проекты, которые способствуют поставкам газа в страну.

"Мы хотим соединить нашу сеть со Словакией, хотим, чтобы работали поставки между Украиной и Венгрией. И точно так же мы хотим иметь возможность покупать газ с юга, через "Турецкий поток", - сообщил "Известиям" Сийярто.

Ранее Венгрия договорилась с "Газпромом" о поставках 4,2 млрд куб. м. газа в период с октября этого года по октябрь следующего года. Контракт на поставку газа между ООО "Газпром экспорт" и венгерским трейдером Panrusgas действует до 2021 года. По итогам 2019 года поставки в Венгрию составили 10,522 млрд куб. м., в первом квартале 2020 г - 1,238 млрд куб. м.