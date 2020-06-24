Туроператор "Ника" сможет вернуть деньги клиентам

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заявивший о приостановке деятельности петербургский туроператор "Ника", по предварительным данным, сможет расплатиться по всем долгам перед своими клиентами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"По предварительным данным, совокупного размера финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 53 770 613 рублей будет достаточно для осуществления всех выплат клиентам", - отметили в Ростуризме.

Туроператор "Ника" объявил о прекращении деятельности с 22 июня в связи с невозможностью продления существующего договора страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма, отмечалось в сообщении на сайте компании. В частности, к такому решению привели пандемия коронавирусной инфекции и невозможность совершения туристами поездок в течение последних месяцев, а также неясность возможности совершения поездок в будущем и, главное, нежелание страховой компании СПАО "Ингосстрах" продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма, отмечалось в сообщении туркомпании.

В Ростуризме отметили, что в связи с обращением туроператора "Ника" правовое управление Ростуризма совместно с ассоциацией "Турпомощь" проработало возможные варианты продолжения деятельности туроператора и выхода из сложившейся ситуации. "Несмотря на возможные варианты решения ситуации, руководством ООО "Ника" принято решение об уходе с рынка. Соответствующий приказ об исключении сведений из Единого федерального реестра туроператоров опубликован на сайте Ростуризма", - сообщили в ведомстве.

В ближайшие дни офис организации в Москве прекратит свою работу, офис в Санкт-Петербурге продолжит работу в дистанционном формате до урегулирования всех вопросов с клиентами, сообщалось на сайте "Ники".

"Ника", работавшая на рынке последние 27 лет, занималась организацией круизов и сложных комбинированных туров по рекам Сибири и Дальнего Востока: Оби и Иртышу, Енисею, Амуру. Продавала круизы по рекам Европы, Африки, Америки.