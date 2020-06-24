Власти Китая вложат $495 млн в развитие свободного порта на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июня. /ТАСС/. Правительство Китая выделит из центрального бюджета 3,5 млрд юаней (порядка $495 млн) для стимулирования развития Хайнаньского порта свободной торговли. Об этом сообщил в среду информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По данным издания, соответствующее решение принято накануне Государственным комитетом по делам развития и реформ КНР. Отмечается, что выделенные средства будут направлены на реализацию долгосрочных проектов, в том числе на строительство туристической инфраструктуры. Кроме того, за счет этих ассигнований планируется обеспечить эффективные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса нового типа.

Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация региона собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.