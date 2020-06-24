Главы Apple, Google и Microsoft разочарованы решением властей США по трудовым визам

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Глава корпорации Apple Тим Кук разочарован решением администрации США о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Свое мнение Кук высказал во вторник в Twitter.

"Наш народ иммигрантов, как и Apple, всегда черпал силу в нашем многообразии и надеется на непреходящую американскую мечту. Процветания не может быть ни без одного, ни без другого. Я очень разочарован данным объявлением", - отметил глава корпорации.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в Twitter высоко оценил вклад иммигрантов в "экономический успех Америки и превращение ее в мирового лидера технологий". Пичаи также высказал разочарование решением администрации президента Дональда Трампа.

Аналогичным образом отреагировали ранее президент корпорации Microsoft Брэд Смит, генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, глава Tesla и SpaceX Илон Маск. Компания Twitter назвала в понедельник решение администрации США вредным для конкурентоспособности американской экономики.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз до конца 2020 года. Как уточнила пресс-служба Белого дома, речь идет о рабочих визах H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J, кроме того, новые грин-карты не будут предоставляться до 31 декабря. Действие распоряжения может быть продлено после 31 декабря этого года.

Трамп принял данное решение на фоне уровня безработицы в США в 13,3% в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением нового коронавируса. По мнению администрации, указ позволит создать до 525 тыс. новых рабочих мест для американцев.