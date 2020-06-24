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Пандемия коронавируса нового типа
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Борисов: международное авиасообщение в РФ восстановят, когда позволит обстановка

Вице-премьер не назвал конкретных сроков
Вице-премьер РФ Юрий Борисов Михаил Метцель/ТАСС
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что международное сообщение в России будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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"Обстановка будет позволять - будем открывать [авиасообщение]", - сказал вице-премьер журналистам. Он не назвал конкретных сроков.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В мае правительство РФ выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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