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Экс-глава Fortum Лундмарк возглавит Nokia с 1 августа

Ранее предполагалось, что он перейдет в компанию только в сентябре

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июня. /ТАСС/. Экс-глава финской энергокомпании Fortum Пекка Лундмарк приступит к исполнению обязанностей исполнительного директора телекоммуникационной компании Nokia с августа. Об этом Nokia сообщила в среду.

"Пекка Лундмарк начнет работу на позиции исполнительного директора Nokia с 1 августа, на месяц раньше, чем сообщалось ранее. [Нынешний глава Nokia] Раджив Сури покинет свой пост 31 июля и продолжит работу в качестве советника правления Nokia до 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось, что Лундмарк перейдет в Nokia только в сентябре. Однако поскольку Fortum уже с 1 июня назначит нового руководителя, Лундмарк начнет работу в Nokia на месяц раньше.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

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