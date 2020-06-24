Греф считает, что российские IT-компании могут стать мировыми гигантами

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что российские предприятия IT-индустрии смогут стать гигантами отрасли. Об этом он заявил в среду журналистам.

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"Мы сами станем гигантами", - сказал он, отвечая на вопрос, придут ли в российскую юрисдикцию иностранные IT-гиганты.

В ходе обращения к россиянам во вторник президент РФ Владимир Путин предложил в рамках налогового маневра для IT-компаний на фоне пандемии снизить ставку страховых взносов для отрасли до 7,6% с 14%, ставку налога на прибыль - до 3% с 20%, причем сделать это бессрочно. Фактически это будет одна из самых низких ставок в мире.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя выступление президента, заявил, что налоговый маневр в IT-отрасли может сделать ее самой конкурентной в мире и существенно повысить интерес инвесторов.