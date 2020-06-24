Общий объем инвестиций "Автотора" по специнвестконтракту превысит 20 млрд рублей

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций калининградского автохолдинга "Автотор" по специнвестконтракту (СПИК) фактически составит более 20 млрд рублей. Об этом говорится в обращении председателя совета директоров Валерия Горбунова, опубликованном в годовом отчете компании.

"Условиями специнвестконтракта предусмотрено фактически полное перевооружение производства в первую очередь за счет развития мощностей по сварке и окраске кузовов, увеличение уровня локализации, создание новых высококвалифицированных рабочих мест и внушительный объем инвестиций - не менее 12,0 млрд рублей. Фактический же объем затрат на реализацию обязательств по СПИК значительно превышает зафиксированный минимальный порог инвестиций. И по нашим оценкам составит более 20 млрд рублей", - отметил он.

"Автотор" подписал СПИК с Минпромторгом в 2019 году. Холдинг взял на себя обязательство инвестировать в производство порядка 12 млрд рублей в течение 10 лет. Также, согласно документу, компания должна наладить производство 10 новых моделей автомобилей по полному циклу.

По словам Горбунова, холдинг выполняет обязательства по СПИК со значительным опережением. "В рамках периода действия контракта мы фактически должны запускать производство со сваркой и окраской кузовов по одной модели ежегодно. Только в первый год действия контракта осуществлена постановка производства по полному циклу сразу (сварка, окраска, сборка) двух моделей автомобилей и подготовлена технологическая база для запуска полнопрофильного", - пояснил он.

Холдинг "Автотор" основан в 1994 года в Калининграде. Он производит автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. машин в год. Как ранее сообщал основатель концерна Владимир Щербаков, в 2020 году производство автомобилей на предприятии в среднем может упасть на 40% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.