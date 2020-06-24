СМИ: Google планирует вложить до $2 млрд в создание в Польше облачного региона

ВАРШАВА, 24 июня. /ТАСС/. Компания Google планирует реализовать в Польше инвестиционный проект на сумму около $2 млрд. Об этом сообщила в среду газета Puls Biznesu.

По информации издания, речь идет о создании облачного региона. "Регион Google Cloud в Варшаве - это крупнейшая инвестиция на рынке в инфраструктуру этого типа в Польше", - указала директор по развитию бизнеса Google Cloud в Польше и Центральной и Восточной Европе Магдалена Дзевгуч. "Мы готовимся запустить его в начале 2021 года", - добавила она. Газета предполагает, что объем инвестиции составит $1,5 - $2 млрд.

"Это часть расширения вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры в Европе, которая ведется с 2007 года и обошлась более чем в €15 млрд. Дата-центры и регионы Google в настоящее время работают в восьми странах. Варшава является первой в Центральной и Восточной Европе. Также в Варшаве находится узел оптоволоконной сети Google, который соединяет центры в Таллинне и Франкфурте", - пишет Puls Biznesu.

"Облачный регион будет состоять из трех зон доступа, каждая из которых представляет собой независимую техническую и программную инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу облачных сервисов. Облачный регион Google в Варшаве будет таким же типом инфраструктуры, который работает в других местах в Европе и в мире - в Цюрихе, Лондоне, Токио или Лос-Анджелесе. Из соображений безопасности мы не предоставляем точное местоположение", - рассказала Дзевгуч.