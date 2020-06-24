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РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

По данным издания, объем средств на валютных депозитах в мае вырос на $721,1 млн
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россияне начали пополнять валютные вклады в связи с постепенным снятием режима самоизоляции. Объем средств на таких депозитах в мае вырос на $721,1 млн. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на статистику ЦБ.

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По данным издания, на 1 июня общий объем средств на валютных вкладах составил $88,97 млрд. Однако в первые четыре месяца россияне, наоборот, забирали валюту. Так, в марте население сняло с валютных вкладов почти $5 млрд в связи с паникой на финансовых рынках и резким снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Сейчас граждане уже вернули 8,7% того, что изъяли с валютных вкладов с начала года. Объем рублевых вкладов в мае снизился на 0,4%, или 92,14 млрд рублей. В июне средства розничных клиентов на счетах увеличились на 0,5%.

Как отмечается, ВТБ зафиксировал в мае рост валютных депозитов на 17%. Тинькофф Банк также отметил прирост валютных вкладов как в мае, так и в апреле.

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