Кабмин обсуждает возможность рассрочки по дивидендам "Транснефти"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вопрос о рассроченных выплатах дивидендов "Транснефти" в правительстве обсуждается. Минэнерго эту идею поддерживает, но окончательного решения пока нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это обсуждалось ранее, но окончательного решения нет. Будет еще обсуждаться в правительстве", - отметил министр, отвечая на вопрос, будет ли "Транснефти" предоставлена возможность выплатить дивиденды частями или снижена база формирования выплат.

При этом само Минэнерго, по его словам, поддержало предложение рассрочить выплаты "на определенный период для того, чтобы сохранить инвестиционную программу "Транснефти" в полном объеме". "Но все равно правительство будет принимать решение исходя из текущей ситуации с бюджетом и возможностей", - добавил министр.

Вопрос о распределении прибыли компании за прошлый год обсуждался на заседании совета директоров 19 июня.

В конце апреля первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщил, что компания может направить 81 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2019 года, или 11,2 тыс. рублей на акцию (рост на 4,6%). Однако из-за внешних факторов компания просит правительство разрешить выплату дивидендов частями в течение трех лет.