МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз цен на баррель нефти в 2020 и 2021 годах до $36,18 и $37,54 соответственно в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду июльском бюллетене МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

В апрельском докладе МВФ прогнозировал, что средняя цена одного барреля нефти будет равна в текущем году $34,80, а в следующем - $36,40. В 2019 году, отмечают в фонде, стоимость барреля нефти в среднем равнялась $61,39.

Как отмечают авторы доклада, "кривые нефтяных фьючерсов показывают, что цены, как ожидается, вырастут [впоследствии] до $46, что все еще примерно на 25% ниже среднего показателя 2019 года".

Показатель для расчетов в этом исследовании берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов нефти.

Эксперты отмечают, что "стабильность на рынке нефти помогла поднять настроения" инвесторов. В фонде считают, что "низкие цены на нефть также дают возможность сократить вредные топливные субсидии".