"Яндекс" рассматривает выкуп доли Uber в совместном предприятии "Яндекс.Такси"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. "Яндекс" подтвердил, что рассматривает вариант выкупа доли Uber в совместном предприятии (СП) "Яндекс.Такси", этот вопрос находится на начальной стадии переговоров. Об этом в ходе телефонной конференции заявил финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.

"Мы в постоянном контакте с Uber. Пока нет никаких четких договоренностей, но мы очень заинтересованы в том, чтобы увеличить свою долю в СП до 100%. Я думаю, что здесь вопрос в согласовании цены, которая удовлетворила бы наших акционеров", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что "Яндекс" рассматривает возможность выкупа доли американской Uber Technologies в СП вместо того, чтобы проводить первичное публичное размещение акций (IPO) "Яндекс.Такси". Uber ранее сообщал, что оценивает долю в СП в $1,24 млрд.

По словам финдиректора "Яндекса", сейчас вопрос IPO не входит в повестку. "Мы видим ценность "Яндекс.Такси" в том, чтобы компания была целиком интегрирована в нашу экосистему. Я думаю, что таким образом мы извлекли большую ценность из "Такси" - как для наших акционеров, так и для наших пользователей", - сказал Абовский.

О планах по IPO

В ноябре 2019 года Reuters со ссылкой на источники в банковских кругах сообщал, что "Яндекс.Такси" выбрал три банка для подготовки к IPO - Morgan Stanley, Goldman Sachs и "ВТБ Капитал". В свою очередь Bloomberg ​​​​​​писал, что оценка "Яндекс.Такси" перед IPO может составить от $5 млрд до $8 млрд, а само размещение может пройти на двух площадках - в России и в США.

"Яндекс.Такси" и Uber в феврале 2018 года объединили сервисы онлайн-заказа такси в России и странах ближнего зарубежья в компанию MLU B.V.: 59,3% в ней принадлежит "Яндексу", 36,6% - Uber, остальные акции принадлежат сотрудникам СП.

"Яндекс" с февраля 2021 года получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП, следует из проспекта IPO Uber, опубликованного в апреле 2019 года. Согласно условиям сделки между компаниями, до февраля 2021 года. Uber не вправе продавать долю в СП без согласия "Яндекса".