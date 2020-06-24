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В США регулятор проводит проверки из-за жалоб на отключение экрана в машинах Tesla

Недоработка может иметься в электрокарах Model S, выпущенных в период с 2012 по 2015 годы

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Национальное управление дорожной безопасности США проводит проверки в связи с утверждениями о том, что примерно в 63 тыс. автомобилей от американской компании Tesla может отключаться сенсорный экран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном данным регулирующим органом в среду.

Недоработка, согласно поступившим жалобам, может иметься в электрокарах Model S, выпущенных в период с 2012 по 2015 годы. По приведенным оценкам, речь идет в общей сложности о примерно 63 тыс. автомобилей от Tesla.

В них сенсорный экран, предположительно, может прекращать работу, когда включена задняя передача. Из-за этого водитель лишается возможности следить за изображением с камеры заднего вида. Как следует из документов, поступило 11 жалоб на данные неисправности. Пока нет информации о том, привели ли неполадки к авариям.

Регулятор начал проверки, чтобы установить, следует ли в официальном порядке проводить разбирательство в связи с поступившими жалобами.

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